“È di D’Alema?”: Sabrina Ferilli in vacanza sullo yacht replica così alle critiche di un follower

Sabrina Ferilli in vacanza sullo yacht replica così alle critiche di un follower

In vacanza su uno yacht, Sabrina Ferilli non ha perso l’occasione per replicare a un follower che l’aveva criticata sui social.

L’attrice, infatti, ha postato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae sdraiata su una barca con le sue gambe in bella vista e un bellissimo mare sullo sfondo.

“Finché la barca va…” ha scritto l’interprete nella didascalia della foto. Tra i vari commenti, però, ne è spuntato uno di un follower, che ha scritto: “Ti ha invitato D’Alema sulla sua barchetta da compagno”.

“No! Gente che ha più soldi di lui.. e ha scelto me come ospite… invece che te! La vita è crudele” ha prontamente risposto Sabrina Ferilli.