Sabrina Ferilli riceve un complimento da una follower: la replica dell’attrice è spiazzante

Sabrina Ferilli riceve un complimento da una follower: la replica dell’attrice

Sabrina Ferilli ha ricevuto un complimento da una fan sui social, ma la sua replica ha lasciato tutti spiazzati.

L’attrice, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di scatti sensuali scrivendo: “This girl is on fire” (questa ragazza è in fiamme, ndr).

Le foto sono state particolarmente apprezzate dai follower che hanno iniziato a fare i complimenti all’attrice. In particolare, una fan, ha scritto: “Mi dai un po’ della tua bellezza?”. Sabrina Ferilli, però, a sorpresa ha così replicato: “Non fidarti troppo delle foto”.

Un’affermazione che ha spiazzato diversi fan che hanno sottolineato come la bellezza dell’attrice sia indiscutibile aldilà degli “aggiustamenti” che il fotografo può fare in fase di postproduzione.