Ronaldo-Georgina, firmato un accordo segreto in caso di addio: “A lei 100mila euro al mese”

Sono mesi che si parla di una presunta crisi tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. La modella qualche settimana fa ha smentito le voci, ma i rumor non si sono placati. Anzi, la stampa spagnola sarebbe già riuscita a scovare il contratto che la coppia avrebbe firmato in caso di “divorzio”.

Infatti, secondo Tv Guia, infatti, i due, pur non essendo sposati, anni fa avrebbero firmato questa sorta di contratto prematrimoniale che del loro rapporto regolerebbe tutto: diritti, doveri ed emolumenti. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Stando a quanto riportato da TvGuia, in caso di separazione, Georgina Rodriguez riceverà una somma mensile pari a centomila euro. Oltre a questa cifra alla modella spetterà anche la casa di La Finca che si trova a Madrid dove vivono a fasi alterne Cristiano, Georgina e i loro 5 figli.

Questa somma sarà utilizzata dalla modella spagnola sia per il suo benessere che per quello dei suoi figli.

L’assegno mensile è decisamente alto, ma non si può non sottolineare che il calciatore è stato nominato all’inizio di maggio «l’atleta più pagato al mondo»: i suoi guadagni per il 2023 dovrebbero superare i centoventi milioni euro.