Rita Dalla Chiesa: “Derubata da un venditore ambulante al cimitero”

Rita Dalla Chiesa ha raccontato di essere stata derubata mentre si trovava al cimitero dove si era recata per fare visita alla tomba della cognata Emilia Castelli, moglie del fratello Nando morta lo scorso anno a causa di una malattia. Secondo quanto ha scritto su Twitter la giornalista, un venditore ambulante di fiori le avrebbe infilato la mano nella borsa rubandole tutti i soldi. “Grazie al venditore ambulante di rose che oggi, mentre gliene compravo alcune da portare davanti alla lapide di mia cognata, ha messo le mani nella mia borsa, facendo finta di mettermene una in regalo, e mi ha rubato tutti i soldi… Non aggiungo altro”, si sfoga Dalla Chiesa sui social.

Grazie al venditore ambulante di rose che oggi, mentre gliene compravo alcune da portare davanti alla lapide di mia cognata, ha messo le mani nella mia borsa, facendo finta di mettermene una in regalo, e mi ha rubato tutti i soldi… Non aggiungo altro. — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) May 21, 2022

Il brutto episodio ha scatenato forti reazioni sui social. Se da una parte i seguaci di Rita Della Chiesa hanno risposto con commenti per esprimere la loro vicinanza, altri l’hanno invece criticata per il fatto di aver acquistato dei fiori da un venditore ambulante anziché recarsi a un negozio di fiori. “Ma io dico acquistare da un fioraio che paga le tasse no? Perché alimentare il mercato degli abusivi?”, ha scritto un follower su Twitter. E ancora: “Però cara Rita sarebbe meglio comprare da negozianti in terribile crisi. Tra l’altro si eviterebbe di incentivare questi “mestieranti” a vendere rubando!”.