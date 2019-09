La Canalis festeggia il compleanno: la risposta di Maddalena Corvaglia

Elisabetta Canalis ha festeggiato il suo compleanno a Los Angeles con diverse persone tra cui Tiziano Ferro: a molti, però, non è sfuggita l’assenza di Maddalena Corvaglia, la cui “risposta” non è tardata ad arrivare sui social.

In un video postato su Instagram da Elisabetta Canalis si vede l’improvvisata che alcuni amici le hanno fatto in occasione del suo compleanno. Tra coloro che le hanno fatto una sorpresa, anche il cantante Tiziano Ferro e la modella Bianca Balti.

A molti, però, non è sfuggita l’assenza di Maddalena Corvaglia, con la quale la Canalis ha un rapporto di amicizia da circa 20 anni, ovvero da quanto entrambe ricoprivano il ruolo di Veline a Striscia la notizia.

Tuttavia, da qualche mese si rincorrono i rumor che vorrebbero le due ormai ai ferri corti.

E a dimostrazione di ciò vi sarebbe non solo l’assenza della Corvaglia al party della Canalis, ma sopratutto i segnali che le due si sono scambiate in questi ultimi giorni.

Basta pensare che nel 2018 la Corvaglia, in occasione del compleanno della Canalis, scriveva su Instagram: “Ti sopporto da quando avevi 20 anni. È inutile: più ti lancio lontano, più mi torni indietro come un boomerang. Sono fortunata ad averti nella mi vita, sarda maledetta”.

Quest’anno, invece, il silenzio più totale.

Anzi, sono in molti a credere che la Corvaglia abbia voluto mandare un messaggio alla sua ex amica.

Al video in cui la Canalis festeggia il compleanno con i suoi amici, la Corvaglia ha risposto con una foto postata sul suo profilo Instagram poche ore dopo.

Nell’istantanea si vede l’ex fidanzata di Enzo Iachetti, in costume e di spalle, mentre si gode gli ultimi scampoli di sole.

La foto, secondo molti, non sarebbe casuale. La Corvaglia, infatti, avrebbe voluto dare le spalle volutamente alla sua ex amica, come a voler dire di non essere interessata al suo party dal momento che lei era a spassarsela in vacanza.

Sarà vero? Non resta che attendere delucidazioni da parte delle due ex Veline.