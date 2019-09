La nuova regola della Regina Elisabetta: non parlare di Meghan e Harry

L’estate è appena finita, ed è stata davvero impegnativa per la Regina Elisabetta, che ha ricevuto nel corso del tempo diversi amici, ospiti e personaggi noti del Regno Unito che volevano fare affari o scambiare pareri con sua Maestà.

Ma secondo un rinomato giornalista britannico, gli ospiti di Balmoral, la residenza estiva della Regina, e di Buckhingam Palace, non sono stati liberi di parlare con lei di qualsiasi argomento. Perché uno era un vero e proprio “tabù” nei salotti di Elisabetta. La Brexit? No. I duchi di Sussex: sarebbero proprio Meghan Markle e Harry le persone di cui la Regina non vuole parlare.

Quentin Letts, che scrive per diversi media britannici, ha scritto su Twitter:

“Il conoscente di un mio amico stava per andare a cavallo con la Regina. L’uomo della servitù che l’ha accompagnato gli ha detto: “Parli di qualsiasi cosa, tranne che di un argomento”.

“Brexi?” Ha chiesto il conoscente di Letts.

“No, i Sussex”.

Sarebbero proprio i funzionari della Regina a consigliare gli ospiti quali argomenti affrontare e quali no, e Meghan Markle e Harry sono esclusi dalla conversazione.

La notizia non sorprende, considerando che Meghan è la “ribelle” in famiglia, per il suo passato lavoro di attrice e per volersi sempre distinguere da Kate Middleton e William nella vita a Buckhingam Palace. Ma nessuno si sarebbe aspettato un atteggiamento di censura da parte della Regina.

Secondo altre fonti, che hanno visitato la residenza di Balmoral durante l’estate, anche se non c’è nessuna regola ufficiale che vieti l’argomento, per la Regina non sarebbe educato ricevere domande sulla vita di Meghan e Harry. E, se si vogliono concludere affari con lei, meglio stare alla larga.

Svelato cosa c’è dentro la borsa della Regina Elisabetta: gli oggetti che non ti aspetteresti mai