Il principe Harry commosso parla del figlio Archie

Il principe Harry è intervenuto durante la cerimonia di consegna di premi WellChild, che si è svolta a Londra lo scorso 15 ottobre, e ha parlato commosso del figlio Archie.

Per la prima volta, il duca di Sussex ha parlato nelle vesti di papà e non ha potuto che essere emozionato parlando del figlio, nato lo scorso 6 maggio dall’amore con Meghan Markle: “Sono passati più di dieci anni da quando ho ricevuto questi premi per la prima volta e ogni anno non smettono mai di sorprendermi e ispirarmi. Ma quest’anno per me è diverso, perché adesso sono padre”, ha detto Harry davanti alla platea.

“Quando l’anno scorso io e mia moglie Meghan siamo venuti qui, sapevamo di aspettare il nostro primo figlio, nessun altro lo sapeva. Nessuno tranne noi”. Il secondogenito di Carlo non è riuscito a finire la frase, con la voce incrinata, si è fermato e ha abbassato la testa commosso pensando al piccolo Archie.

Il principe Harry ha respirato a fondo, ha sorriso emozionato e poi ha continuato: “Mi ricordo di aver stretto la mano di Meghan così forte durante i premi e tutti e due stavamo pensando a come sarebbe stato essere genitori un giorno. E ancora di più a come poter fare tutto il possibile per proteggere e aiutare i nostri bambini nel caso in cui nascano con sfide da affrontare subito o si ammalino nel tempo. E ora, come genitori, essere qui a parlare a tutti voi mi stringe il cuore in un modo che non avrei mai potuto capire se non avessi avuto un figlio tutto mio.

Le parole del duca di Sussex fanno riferimento al tipo di premio particolare ricevuto il 15 ottobre. L’evento, infatti, premia “le qualità ispiratrici dei bambini e dei giovani gravemente malati nel Regno Unito, insieme a quelli che fanno quel miglio in più per fare la differenza nella loro vita”.

Harry e Meghan hanno celebrato il loro royal wedding il 19 maggio del 2018, un anno dopo è nato il loro royal baby.

