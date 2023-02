Primo San Valentino ufficiale per la coppia Totti-Noemi. I due sono in viaggio per una destinazione ancora misteriosa ma, considerando che sono in treno, non dovrebbe essere troppo lontana da Roma. In ogni caso, la coppia è partita oggi e Noemi ha pubblicato una storia in treno, taggando Totti, in cui ha immortalato un tavolino di un treno con un succo di frutta e della frutta secca. Come didascalia la scritta: “Buon San Valentino a tutti”. Per loro, da coppia a tutti gli effetti, sarà speciale.

Top secret la località, ma non andranno all’estero. Prima la flower designer aveva condiviso il regalo della figlia: “Ti amo tanto mamma”, si legge nel bigliettino che le ha scritto la piccola.

Anche per Chanel quest’anno San Valentino sarà una festa speciale. La figlia di Totti e Ilary ha pubblicato una mazzo di rose rosse, inviate da un ammiratore di cui non ha rivelato il nome. Sua mamma invece ha pubblicato il dolce pensiero di Isabel, la più piccola dei tre fratelli Totti. Nessuna traccia (almeno sui social) di Bastian, che recentemente è stato a Roma e ha conosciuto amici e famigliari della showgirl.