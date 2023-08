Piqué sbotta dopo i cori pro-Shakira: “Non siete nessuno” | VIDEO

Nuovo capitolo della telenovela Piqué-Shakira con l’ex calciatore del Barcellona che, nel corso di una serata in discoteca, è stato preso di mira da numerosi giovani che hanno iniziato a intonare il coro “Shakira, Shakira”.

Gerard Piqué es tan estúpido. pic.twitter.com/HpN2bSshbs — Shakira Legion 🧜🏻‍♀️🪸 (@ShakLegion) July 30, 2023

La vicenda è avvenuta nella discoteca Fitz, a Madrid, dove di stava svolgendo una festa per la conclusione della Kings League, un torneo di calcio a 7 ideato proprio da Piquè.

L’ex calciatore ha preso il microfono quando è stato inondato di cori a favore della sua ex compagna. Visibilmente infastidito, Gerard Piquè ha risposto così al pubblico: “Io sono campione del mondo, voi non siete nessuno”.

A peggiorare le cose è stato Iker Casillas, ex compagno di squadra di Piquè nella nazionale spagnola, che ha chiesto al dj di mettere la canzone Waka Waka (This Time for Africa), colonna sonora dei Mondiali 2010 vinti proprio dalla Spagna.

Peccato che a cantare quella canzone fosse proprio la popstar colombiana!