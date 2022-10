Sabato 15 ottobre, Fedez ha festeggiato i suoi 33 anni a Milano organizzando con la moglie Chiara Ferragni un party super esclusivo riservato solo a parenti e amici. Subito dopo, si è concesso un weekend di vacanza ai piedi del Monte Bianco.

L’evento si è tenuto all’Hotel Principe di Savoia, innegabile punto di riferimento a 5 stelle nel capoluogo lombardo. Al deejay set, c’era Tananai mentre al pianoforte si è esibito The Lazzino.

Al suo fianco immancabile la presenza della moglie Chiara Ferragni. Di recente l’influencer è stata avvistata al Teatro Ariston per iniziare le prime prove in vista del Festival di Sanremo 2023, che affronterà in qualità di co conduttrice. Prima però è tempo di svagarsi e dedicare del tempo agli affetti più cari. Le innumerevoli Instagram Stories postate sulla famosa piattaforma social mostrano una location che si contraddistingue per un tripudio di palloncini e una torta con frutti di bosco destinata al rapper.

Alla festa di compleanno, oltre a Tananai e The Lazzino, hanno partecipato anche Salmo, Achille Lauro, Chiara Biasi, Rose Villian, la neomamma Francesca Ferragni e il compagno Riccardo Nicoletti insieme al loro primo figlio Edoardo. Non erano presenti, invece, Louis Sal, compagno di lavoro di Fedez, e Valentina Ferragni, reduce dalla rottura con il fidanzato influencer Luca Vezil.

Al momento, non è ancora possibile fare una stima reale dei costi del party ma, in considerazione della location d’elite, non sono mancati innumerevoli commenti sui social rispetto alle cifre spese dalla coppia.

Il giorno dopo il party, tutta la famiglia Ferragnez insieme a qualche amico intimo è partita alla volta di Courmayeur, per un weekend di relax nel lussuoso Auberge de la Maison, ai piedi del Monte Bianco. Anche qui, come fanno notare in molti, si parla di “cifre da capogiro”: basta dare un’occhiata su Booking, infatti, per vedere che l’hotel parte dai 540 euro per una notte in camera standard ma arriva a costare 1000 euro a notte se si prende la suite, come nel caso di Chiara, Fedez e gli amici.