Nuovo flirt per Matteo Berrettini? Visto con Federica Lelli, ex di Ultimo

Matteo Berrettini e Melissa Satta si sono detti addio solo da qualche settimana, amore finito: ma il tennista sembra aver già ritrovato la serenità accanto ad una ragazza con cui è stato paparazzato negli ultimi giorni dai flash di Gabriele Parpiglia. Mentre la showgirl ed ex velina ha dovuto affrontare una shit storm a causa di alcuni titoli di tabloid inglesi che la definivano “sex addict”, Matteo Berrettini si preparava alla nuova sfida in campo da tennis ed era in dolce compagnia, quella di Federica Lelli.

Sui suoi profili social, RTL 102.5 ha mostrato in esclusiva alcune immagini che ritraggono Matteo Berrettini a pranzo con Federica Lelli a Roma. Ospite in studio per commentare le indiscrezioni il giornalista Gabriele Parpiglia. La ragazza non è sconosciuta ai gossip: nel suo passato, infatti, c’è una lunga storia d’amore con Ultimo, oggi fidanzato con Jacqueline Luna di Giacomo. È la prima volta invece che il tennista torna a far parlare di sè per la sua vita privata dopo la rottura con la showgirl Melissa Satta, annunciata lo scorso 20 febbraio. Tra loro non c’è stato nessun tradimento, ma pare che lei volesse mettere su famiglia e il tennista, 26 anni, non fosse ancora pronto a fare il grande passo.