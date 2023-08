Nina Moric: “Mi hanno asportato un seno e una protesi, abbandonata da tutti”

Nel corso delle ultime ore Nina Moric è tornata a far parlare di sé per alcune rivelazioni sulla sua vita privata che non sono passate inosservate. In occasione di un’intervista rilasciata al settimanale ‘Oggi’, l’ex moglie di Fabrizio Corona ha rivelato di essere stata ricoverata in ospedale per un problema al seno. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Nina Moric ricoverata in ospedale per un problema al seno. A rendere pubblica la notizia è stata resa pubblica dalla showgirl stessa in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Oggi’. Il racconto dell’ex moglie di Fabrizio Corona ha iniziato il suo racconto con queste parole:

A maggio ho avuto un problema al seno. Un’infezione che è finita in sepsi. Sono stata attaccata da un batterio, è spuntato come un nodulo che poi ha cominciato a espandersi. Sono andata in un ospedale milanese dove sono stati, diciamo così, negligenti. Mi hanno dato antibiotici, cose blande. Ma il male si è diffuso.

E, continuando con il suo racconto, Nina Moric ha poi aggiunto: “Dopo un mese, il mio seno era viola, una ‘bomba’ che mi dava dolori atroci. Sono finita in codice rosso all’Humanitas. Ho rischiato, sono stata 20 giorni in ospedale. Mi hanno asportato il seno e la protesi. La vera ferita è che non è venuto nessuno a trovarmi, tranne un amico. E ce n’era un altro che mi chiamava dagli Stati Uniti. Stop. La mia famiglia non ce l’ho più”.

In seguito, la showgirl ha dichiarato che non rifarà mai più il seno. Queste sono state le sue parole a riguardo:”Ho abusato di botulino e di acido ialuronico, ma è da due anni che non mi faccio punturine. Ora il mio specchio sono le mie opere: contorte, colorate, caotiche, ma con una ricerca di equilibrio. Una speranza di equilibrio. Perché quell’accanimento botulinico? Avevo il terrore di invecchiare, che è tipica del mio ambiente di prima. E guardi che non è solo questione di vanità. È la paura di non lavorare più. Se ti fai vedere con le rughe, ti insultano. Se le combatti, le rughe, ti insultano lo stesso. Ero schiava di quel sistema malato. Ho cercato di stare a quelle regole. Poi ho detto basta”.