Natalia Paragoni attaccata dagli haters per il suo pancione

Attaccata per il suo pancione, mostrato a detta degli haters solo per esibizionismo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Natalia Paragoni ha risposto per le rime alle critiche.

La compagna di Andrea Zelletta, dal quale aspetta il suo primo figlio, ha infatti postato sul suo profilo Instagram una serie di foto che la ritraggono a un concerto con il pancione in bella vista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NATALIA PARAGONI (@natyparagoni)

Nulla di eclatante se non fosse che i soliti “leoni da tastiera” hanno iniziato a criticare e, in alcuni casi, anche insultare la giovane.

Il motivo? Proprio il pancione. Gli haters, infatti, hanno accusato la ragazza di esibizionismo e superficialità. “Questo esibizionismo di mostrare sempre la pancia… io questo outfit lo trovo volgare e per nulla raffinato” si legge tra i commenti.

“Se non mostri la pancia gravida ormai non sei nei trend” scrive qualcun altro. E ancora: “Avresti potuto svestirti un po’ di più, non trovi?”. Oppure: “Ma il buon gusto è passato di moda?”.

Poco dopo, la stessa Natalia Paragoni ha deciso di rispondere alle critiche con un’epica replica tra le stories Instagram.

“Ma sotto il mio ultimo post è successo un macello – scrive l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne – Vi consiglio un po’ più di sesso, fa sempre bene. Vi sentirete più leggeri”.