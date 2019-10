Morgan diventa papà: in arrivo il terzo figlio

Morgan diventerà papà: in arrivo il terzo figlio

Finalmente una buona notizia per il cantante Morgan: diventerà papà, è in arrivo il suo terzo figlio. A diffondere la notizia bellissima è il settimanale Chi, che annuncia che il leader dei Bluvertigo sarà papà di un maschietto.

Morgan ha già due figlie: Anna Lou, nata dall’amore con l’attrice e regista Asia Argento, e Lara, avuta con l’aspirante cantante Jessica Mazzoli, conosciuta nel programma X Factor quando Morgan era nella trasmissione nelle vesti di giudice.

Fiocco azzurro, stavolta, in casa Castoldi, secondo quanto riportato da Chi. Alessandra Cataldo, compagna del cantante, sarebbe al quinto mese di gravidanza e aspetterebbe un maschietto. La relazione tra Marco Castoldi – nome all’anagrafe dell’artista – e Alessandra Cataldo va avanti ormai da oltre tre anni. I due, però, hanno scelto di vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere, preservando così la loro privacy.

Morgan ha fatto la scelta drastica di difendere la sua vita privata, dopo che per anni, invece, le sue storie d’amore sono state vissute sotto ai riflettori. E sotto ai riflettori continuano a stare anche dopo la loro fine. Basti pensare a quello che è successo con Asia Argento e la questione dello sfratto dalla casa di Morgan.

Il cantante aveva chiesto aiuto alla ex, che però si è rifiutata di dargli una mano, arrivando anche a insultarlo. La risposta di lui era stata altrettanto “elegante”, definendo lei “una grande insegnante di tossicodipendenza”.

Ma anche con Jessica Mazzoli le cose non sono andate meglio. In più di un’occasione, la giovane donna mamma di Lara ha puntato il dito contro Morgan per via degli alimenti che l’ex non pagherebbe per la figlia.

Ma con Alessandra le cose vanno diversamente, magari Morgan ha trovato davvero la serenità con lei.

