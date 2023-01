Modella cerca un bodyguard che la accompagni in palestra: “Sono così sexy che ci provano tutti”

Monica Huldt, la modella alla disperata ricerca di un bodyguard per la palestra

È disposta a pagare qualsiasi cifra pur di avere un bodyguard che la accompagni in palestra tenendola lontana dagli uomini e dagli occhi indiscreti: è quanto dichiarato da Monica Huldt, modella 38enne statunitense.

Intervistata dal Daily Star, infatti, la donna ha svelato di non riuscire ad allenarsi con costanza poiché tutti gli uomini le se avvicinano per chiederle il numero o intavolare una conversazione.

La modella, che si allena cinque giorni a settimana, ha deciso dunque di assumere una guardia del corpo che le permetta di allenarsi senza problemi.

“Vorrei una guardia del corpo che entri ed esca con me dalla palestra, sono disposta a pagarla qualsiasi cifra” ha dichiarato Monica Huldt.

La donna, poi, ha raccontato: “Una volta stavo guardando il mio telefono e questo ragazzo più grande è venuto da me e mi ha detto: ‘Smettila di provare a scrivermi, non ho portato il mio telefono’. Ho risposto dicendo che non gli stavo mandando messaggi e poi mi ha chiesto se invece avrei voluto farlo. Mi fa piacere che mi trovino attraente ma quando è troppo è troppo”.