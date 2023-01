Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi in montagna con le figlie: di nuovo insieme?

Questa settimana, la copertina del settimanale Gente, mostra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sorridenti insieme alle due figlie in montagna. Secondo la rivista di gossip, i due “stanno aspettando il momento giusto per ufficializzare la riappacificazione”.

Michelle e Tomaso hanno trascorso a San Cassiano, in Alta Badia: 15 giorni insieme, dal 27 dicembre al 7 gennaio. La showgirl di 45 anni e quello che ormai lei stessa ha definito più volte “ex” marito vengono avvistati insieme sempre più spesso. E, stando sempre a quando riporta Gente, anche albergatori e ristoratori che li osservano non hanno dubbi: sono tornati insieme.

La Hunziker e Trussardi sarebbero arrivati in montagna con due auto diverse, ma avrebbero alloggiato nello stesso albergo. Michelle non ha commentato le indiscrezioni, ma lo scorso ottobre al magazine tedesco Bunte aveva dichiarato che “in amore, anche l’impossibile può succedere”. Il dubbio resta: è successo l’impossibile o i due “ex” continuano a vedersi solo per il bene delle loro figlie?