Michelle Hunziker non vuole essere chiamata nonna: “Ecco come possiamo fare”

Michelle Hunziker non vuole essere chiamata nonna

Da qualche giorno, ovvero da quando la figlia Aurora ha partorito il piccolo Cesare, Michelle Hunziker è ufficialmente una nonna: la conduttrice svizzera, però, non vuole prendersi l’appellativo, forse perché ancora troppo giovane.

Con la consueta ironia, infatti, Michelle Hunziker ha postato tra le stories del suo profilo Instagram una foto di sua madre Ineke, diventata a sua volta bisnonna, mentre tiene in braccio il neonato.

“Facciamo così, la Ineke è ancora la nonna di tutti e io sarò mamma al cubo! va bene?” ha scritto la presentatrice svizzera aggiungendo un cuore e uno smile.

Michelle Hunziker, che ha 46 anni, oltre ad Aurora, ha altre due figlie, Sole e Celeste, di 9 e 7 anni, motivo per cui l’appellativo di “nonna” le se addice poco vista sia la sua giovane età che per il fatto di avere ancora due figlie ancora piccole, nel frattempo diventate già zie.

Nonna o mamma al cubo, comunque, la conduttrice svizzera negli ultimi giorni si è mostrata al settimo cielo, così come aveva già preannunciato ancora prima del parto la figlia Aurora: “Mia madre non si tiene, è come se avesse un figlio lei. Ha già la culla, il fasciatoio, il baby monitor, sta allestendo una stanza a casa sua. Io non avevo ancora comprato nulla, poi siamo andate a cercare delle tutine e lei ha preso quello che compravo io: così non mi devo portare tutto dietro come succedeva a lei, dice”.