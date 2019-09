Michelle Hunziker incinta? La showgirl risponde ironica con un video (e il pancione)

Michelle Hunziker risponde al pettegolezzo che sarebbe incinta con un video ironico

La showgirl svizzera Michelle Hunziker risponde con un video alle voci che la vorrebbero incinta. Con la solita ironia che la contraddistingue, la 42enne mette a tacere una volta per tutte i rumors che la vorrebbero in dolce attesa.

Non è la prima volta che le capita, ma stavolta la showgirl ha voluto rispondere in maniera decisamente incisiva alla faccenda. Come? Inscenando una finta gravidanza. E così Michelle Hunziker su Instagram si lancia in uno sketch divertente in cui si vede mentre finge di aspettare un bambino.

“Fake news e fake curves”, scrive la showgirl svizzera sulla storia pubblicata sul social network. E così Michelle Hunziker si presenta di spalle alla telecamera, con una mano sulla schiena, nella classica postura delle donne in dolce attesa.

“Io non riesco a capire perché scrivono continuamente che sono incinta”, scherza Hunziker con un giornale (di gossip?) in mano e il pancione ben in vista. “Ragazzi, dai, vi sembra che abbia la pancia? E basta con ‘sta storia! Non è possibile, sono piallata!”, continua la showgirl mettendosi di profilo di fronte alla telecamera e facendo notare il pancione, ancora.

“A proposito, volevo anche dire che le curve insolite non sono queste, non solo quelle di quando mangio magari qualcosa di pesante ha un pochino di ‘baga’. Sono queste le curve insolite, preoccupatevi se ho una curva del genere”, prosegue ridendo Michelle Hunziker e mostrando uno strano rigonfiamento sul lato.

Insomma, ancora una volta la 42enne fa sorridere e scherza sulle voci sul suo conto.

