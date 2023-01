La rivelazione di Michelle Hunziker sulla gravidanza della figlia: “Se Aurora aspetta un figlio è merito mio”

Michelle Hunziker parla della gravidanza della figlia Aurora Ramazzotti

Michelle Hunziker parla della gravidanza della figlia Aurora Ramazzotti e si prende anche dei meriti.

In un’intervista al settimanale Chi, la presentatrice ha rivelato alcuni particolari poco noti della gravidanza della figlia, spiegando che se Aurora ha deciso di dare alla luce un bambino è anche merito suo.

“Aurora penso che sia anche per questo che si è ‘abbandonata’ a fare un figlio così giovane perché comunque ha mille progetti, mille obiettivi, ha un ragazzo splendido accanto, loro due si amano tantissimo” ha dichiarato Michelle Hunziker.

“Ma sapere che hai una mamma vicino e che se hai bisogno di fare qualcosa c’è sempre qualcuno che ti tiene il bebè, ti mette in una condizione di tale tranquillità che ti permette di procreare presto” ha aggiunto la presentatrice.

Michelle Hunziker non ha nascosto la felicità per il fatto che presto diventerà nonna di un maschetto: “Sarà il mio tesoro, è l’universo che mi ha regalato un maschietto dopo tutti questi anni che l’ho tanto desiderato. questa gravidanza che sta vivendo Aurora è come se la stessi vivendo io. Siamo talmente in simbiosi noi due. È qualcosa che a parole non si può descrivere”.

La conduttrice, poi, parla anche della mamma, la nonna di Aurora: “La forza della gravità incombe e la natura non ti regala niente, quindi ci si lavora sempre. Mia mamma che ha 80 anni, mi fa sempre ridere, dice spesso con il suo accento tedesco: Porca vacca, ora che potrei fare tutto, non posso mangiare niente che mi fa male tutto”.