La storia tra Michelle Hunziker e il medico Giovanni Angiolini non è ancora ufficiale, ma ormai è sulla bocca di tutti. Dopo le storie che i due pubblicano su Instagram e quelle apparse su “Chi” in questi giorni, nessuno ha più alcun dubbio: stanno insieme. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, in edicola da mercoledì 15 giugno, li ha immortalati su uno yacht all’Asinara, Sardegna. Secondo quanto riportato dalla rubrica “Chicche di Gossip”, Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sarebbero partiti con lo yacht da Stintino, la punta est della Sardegna, per fare tappa lungo le acque dell’Isola dell’Asinara per un bel bagno rigenerante. La coppia non ha ufficializzato ancora il loro amore, ma le immagini di Chi valgono ben più di mille parole. Secondo il racconto del magazine di gossip, la coppia avrebbe poi concluso questa bella gita romantica nel porto con una cena a base di ostriche, consumata sempre in barca e poi baci al tramonto.