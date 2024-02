Meghan e la telefonata a Kate: “Vuole fare pace con i reali”

Meghan Markle potrebbe aver fatto il primo passo per provare a ricucire la sua relazione con Kate Middleton. La duchessa del Sussex e la principessa del Galles hanno avuto una relazione difficile negli ultimi anni.

Le tensioni tra le due risalgono addirittura ai giorni prima delle nozze con Harry. Si disse che la duchessa del Sussex avesse fatto piangere la principessa del Galles solo quattro giorni prima del suo matrimonio. Tuttavia, durante l’ormai famosa intervista con Oprah Winfrey, Meghan disse che in realtà era il contrario.

Sembra però che Meghan ora voglia lasciarsi il passato alle spalle. Dopo i recenti problemi di salute di Kate e il suo intervento all’addome, Meghan l’avrebbe contattata, ha detto una fonte a US Weekly. “Si stanno facendo passi per la riconciliazione”. Una seconda fonte ha aggiunto: “Meghan sostiene Harry in tutto questo, e augura il meglio ai reali – inclusa Kate–”. La fonte afferma che la principessa Kate è “aperta” alla riconciliazione ed è “disposta ad andare avanti” ma “non si immischierà” nei rapporti di suo marito, il principe William, con suo fratello minore.

La fonte afferma inoltre che, sebbene Meghan non si sia unita a Harry quando ha fatto visita a re Carlo nel Regno Unito la scorsa settimana, lei è pienamente d’accordo con la sua decisione di riconnettersi con la sua famiglia. “Meghan era totalmente d’accordo sul fatto che Harry dovesse essere lì”, ha detto la fonte. “Ha avuto modo di dire a suo padre quanto lo ama e di avere un resoconto più completo di ciò che Carlo sta affrontando”.