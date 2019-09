Meghan Markle risparmia sui vestiti di Archie: sono più economici di quanto pensiate

Vi sareste mai aspettati che Meghan Markle usasse per il piccolo Archie dei vestiti particolarmente economici? Eppure è così: il completino delizioso che il primogenito di Harry e Meghan indossava in occasione della sua prima uscita ufficiale fuori dai confini del Regno Unito era un vestitino comprato da H&M, una delle ben note catene di abbigliamento low cost più famose al mondo.

La tutina bianca e azzurra corredata di una minuscola t-shirt bianca arriva dritta dritta dalla collezione per bimbi di H&M e costa appena 15 euro. Ha scelto il low profile, Baby Sussex per l’incontro con l’arcivescovo anglicano e attivista sudafricano Desmond Tutu.

Eppure la delicatezza di quel vestitino non è passata inosservata e, soprattutto, in tanti hanno riconosciuto che si trattava di un prodotto della celebre catena low cost. Ovviamente il fatto che il duca e la duchessa di Sussex abbiano scelto per la prima uscita ufficiale del loro piccolo Archie dei vestitini così economici è piaciuto parecchio ai sudditi, che, appena hanno riconosciuto il capo d’abbigliamento hanno preso d’assalto gli store britannici della catena low cost e per soli 12,99 sterline hanno portato a casa lo stesso vestitino dell’ultimo arrivato di casa Windsor.

E intanto nella loro prima visita ufficiale all’estero, i duchi di Sussex hanno deciso di condividere i momenti più importanti del loro viaggio sui social. Su Instagram Meghan Markle e il principe Harry hanno mostrato l’incontro con Tutu e gli altri appuntamenti a Cape Town. I duchi appaiono sempre sorridenti, così pure il piccolo Archie.

In molti hanno riconosciuto nei lineamenti del bambino gli stessi di quando il principe Harry aveva più o meno la stessa età. Ma servirà ancora del tempo per capire a chi somiglia il primogenito dei duchi di Sussex.

In occasione del viaggio in Sudafrica, la duchessa ha visitato l’associazione mothers2mothers. Qui ha donato alle mamme un borsone pieno di abiti da neonato, quelli che il piccolo Archie ha ricevuto in occasione della sua nascita.

Prima di arrivare in Sudafrica, un portavoce di Buckingham Palace aveva annunciato che la duchessa avrebbe donato i vestitini del suo bambino alle mamme meno fortunate dell’associazione di Cape Town e così ha fatto, presentandosi con un borsone pieno di libri, giocattoli e soprattutto vestiti.

“Archie cresce velocemente, tantissimi abiti non riuscirebbe mai neppure a metterseli”, tanto vale donarli a chi non può permetterseli. Un gesto empatico particolarmente apprezzato, sia dai sudditi che – soprattutto – dalle donne di Cape Town.