Meghan Markle, il “messaggio nascosto” nel giorno dell’incoronazione di Carlo III

Un tranquillo fine settimana all’aperto. È quello trascorso da Meghan Markle mentre il marito assisteva alla cerimonia di incoronazione del padre, Carlo III, nell’abbazia di Westminster.

L’ex attrice è invece rimasta in California con i due figli, Lillibet e Archie, che proprio sabato ha festeggiato il suo quarto compleanno. Lo stesso giorno è stata fotografata durante un’escursione con gli amici nei pressi della villa di Montecito. Mentre il marito entrava nell’abbazia da solo, vestito con un completo Dior, Meghan camminava sorridente indossando un semplice top, un paio di leggings scuri e una giacca verde militare, annodata in vita. A completare l’outfit, sportivo ma non troppo, un paio di occhiali Victoria Beckham e un cappello di paglia, oltre agli scarponcini da trekking. Al polso un bracciale Love di Cartier e l’orologio Cartier appartenuto a lady Diana, un regalo di Harry.

A far discutere è stata anche la collana, la “Clarity Retreat” di Maya Brenner x Abigail Spencer. Un ciondolo con un cristallo e un diamante che secondo il sito promette di “aiutare a realizzare ciò che si vuole nella vita e a lasciar andare tutto ciò che non funziona” e garantisce la “pace” di chi la indossa. Forse una risposta alle polemiche per la sua assenza nel giorno più importante per la famiglia reale?