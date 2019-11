Meghan e Harry: la lite sul vizio di lui

Meghan Markle e Harry avrebbero litigato, per una bottiglia di birra.

Dopo la crisi esplosa nella Royal Family in seguito alla pubblicazione del documentario sul viaggio in sud Africa, sembra che ci sia un nuovo motivo di tensione: si tratta di un’abitudine di Harry che Meghan Markle non apprezza.

Il duca di Sussex infatti molto spesso alza il gomito, e nonostante gli avvertimenti di Meghan continua a bere in sua assenza quando può.

Secondo Neil Sean, un giornalista che segue la Royal Family in ogni occasione, Harry avrebbe promesso a Meghan di smettere di bere di condurre una vita sana già da gennaio di quest’anno. E in questi mesi, in effetti, il principe non era mai stato visto consumare alcol, e si era impegnato a rispettare la promessa.

Eppure Sean rivela che, di ritorno dal recente viaggio in Giappone, il duca di Sussex è stato visto con una bottiglia di birra in mano.

Sembra che la scena abbia provocato una dura reazione da parte di Meghan, convinta che il marito avrebbe mantenuto la promessa.

