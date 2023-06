Nuova fiamma per Max Biaggi: l’ex centauro fotografato a Formentera con una 23enne

Nuova fiamma per Max Biaggi: l’ex centauro fotografato con una 23enne

Nuovo amore per Max Biaggi: l’ex campione di motociclismo, infatti, è stato fotografato a Formentera con una 23enne.

A pubblicare le foto della vacanza bollente dell’ex centauro è il settimanale Chi, che mostra i due in atteggiamenti inequivocabili.

“Dopo la spiaggia i due vanno al ristorante, il Can Carlos, uno dei più rinomati dell’isola (anche qui: non è che Max l’abbia portata ‘in un posticino che conosco solo io’, ma in un locale in cui non si passa inosservati). Anche la sera è tutta sorrisi ed effusioni. Se son rose, fioriranno” si legge sul magazine.

Ma chi è la nuova fidanzata di Max Biaggi? Secondo il settimanale il suo nome è Virginia De Masi (qui il profilo), 23enne ballerina napoletana. Di lei non si hanno molte informazioni se non che, come si legge sul magazine, “dovrebbe avere una sorella gemella ballerina pure lei, che già da ragazzina era chiaro a tutti che avrebbe fatto carriera in tutù e scarpette, che ama andare in discoteca il sabato sera e che non crede nel principe azzurro”.

Dopo una lunga storia d’amore con l’ex Miss Italia Eleonora Pedron, Max Biaggi aveva intrapreso una relazione con l’attrice Francesca Semenza durante ben cinque anni ed evidentemente finita seppur non vi siano stati comunicazioni ufficiali in merito da parte di entrambi.