Matteo Renzi si confessa: “Così ho conosciuto mia moglie Agnese”

Matteo Renzi si confessa al programma Rivelo, di Lorella Boccia. Di nuovo in Tv, l’ex premier e leader del partito di Italia Viva racconterà la sua vita privata e l’amore per la moglie Agnese Landini. Ospite a sorpresa della Boccia, Matteo Renzi si mostrerà per la prima volta al pubblico solo come “Matteo”, l’uomo, il marito, il padre, lasciando fuori dalla porta “Renzi”, il politico.

Giovedì 5 marzo alle ore 21.10 il leader di Italia Viva Renzi si racconta a Rivelo, il programma di interviste intime in onda su Real Time. Renzi, ospite dell’ultima puntata del programma, racconterà la sua vita privata a partire dall’infanzia nelle campagne di Rignano sull’Arno fino all’incontro con la moglie Agnese.

Intervistato dalla Boccia, Renzi svela: “Mia moglie Agnese? È vero che ci siamo conosciuti durante gli scout. Gli scout sono una bellissima opportunità educativa. Nel nostro caso sono anche un’incredibile agenzia matrimoniale… anche mia sorella si è sposata incontrando il marito agli scout. Un’agenzia matrimoniale non avrebbe potuto funzionare meglio”, commenta ironico l’ex sindaco di Firenze. E aggiunge qualche dettaglio in più: “Il primo passo l’ho fatto io. Galeotta è stata una settimana bianca. Abbiamo festeggiato i 20 anni di matrimonio“.

Potrebbero interessarti Belen Rodriguez insultata sui social per errori di ortografia: la showgirl si scusa “Berlusconi e Francesca Pascale si sono lasciati”, scrive Forza Italia. Lei risponde con una frecciatina L’inaspettata reazione di Valeria Marini all’arresto di Vittorio Cecchi Gori dalla casa del GfVip | VIDEO