Chi è Matteo Napoletano, il nuovo fidanzato di Valentina Ferragni

Chi è Matteo Napoletano, il nuovo fidanzato di Valentina Ferragni? Di lui non si hanno molte notizie se non che ha 22 anni, otto in meno della sua compagna, e vive in California, a La Miranda, per motivi di studio.

Il giovane, infatti, a quanto si apprende frequenta l’Università Biola, un’università cristiana-evangelica privata, con corsi in numerose discipline.

Originario di Castelfranco Veneto, Matteo Napoletano ha un profilo Instagram seguito da oltre 65mila follower. Nonostante la relazione tra i due sia stata ufficializzata nelle ultime ore sui social, sembra che la coppia si frequentasse già dal marzo scorso.

Matteo Napoletano e Valentina Ferragni, infatti, erano stati fotografati insieme a Tulum, in Messico, dove si trovavano per una breve vacanza.

All’epoca, il settimanale Chi aveva parlato di poco più di un flirt, terminato dopo pochi giorni. “Dopo il viaggio segreto in Messico con il suo nuovo compagno, Valentina Ferragni è tornata single. La storia con Matteo non è decollata, pare proprio per volere di lui. E Valentina, sorella e collega della più famosa Chiara, ora balla ancora da sola” scriveva il magazine diretto da Alfonso Signorini.

Evidentemente, però, le cose non sono andate esattamente così o comunque tra i due c’è stato quantomeno un riavvicinamento.

Quel che è certo è che Valentina Ferragni ha già presentato Matteo alla sua famiglia. In una foto postata sul profilo social di Napoletano, infatti, i due si trovano nella villa di Chiara Ferragni e Fedez sul Lago di Como.

La stessa Chiara Ferragni ha commentato le foto social della coppia scrivendo: “Felicissima per voi. Ti meriti di sentirti cosi sorellina”.

“Siete stupendi! A voi dedico questo bellissimo pensiero di Emily Brontë. Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa” ha invece scritto la mamma Marina Di Guardo.

“Grazie a tutti dei messaggi pieni di amore. Viva la libertà e l’amore senza pregiudizi, senza limiti, senza barriere” ha successivamente scritto Valentina Ferragni in una stories pubblicata sul suo profilo Instagram.