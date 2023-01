Matteo Giunta lecca gli stivali di Federica Pellegrini, il web si scatena: “Pagliacciate, siete ridicoli” | FOTO

Matteo Giunta lecca gli stivali di Federica Pellegrini, critiche sul web

Valanga di critiche per Matteo Giunta e Federica Pellegrini a causa di una foto pubblicata sui social in cui il preparatore atletico è immortalato mentre lecca gli stivali della moglie.

L’ex nuotatrice, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae insieme al marito in un ascensore, probabilmente quello della loro abitazione, in cui si vede Matteo Giunta mentre lecca gli stivali di Federica Pellegrini.

“Domeniche in famiglia” ha scritto l’ex campionessa olimpica aggiungendo un cuore e l’emoticon della fiamma.

La foto, però, non è stata propriamente apprezzata da tutti: diversi follower, infatti, hanno criticato la coppia per lo scatto. La maggior parte degli utenti ha definito “maleducati” marito e moglie per via della scarpa appoggiata sulla parte dell’ascensore.

“Sinceramente ti apprezzavo molto come nuotatrice… Adesso…. Tutte ste foto.. Tutte ste pagliacciate….. No decisamente non ci siamo.. Smetto di seguirti” ha scritto un utente.

E ancora: “Che foto demenziale” è un altro dei commenti che si leggono. “Che ridicoli” è invece il pensiero di un altro follower.

Tuttavia, c’è anche chi ha difeso Matteo Giunta e Federica Pellegrini definendo “perbenisti” coloro che hanno criticato la coppia.