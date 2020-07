Massimo Boldi lascia la fidanzata 40enne Irene Fornaciari: “Potevo darle troppo poco”

Massimo Boldi e la sua fidanzata Irene Fornaciari, di 40 anni, si sono lasciati. Ad annunciarlo è stato lo stesso attore, che di primavere ne ha 74. I due erano prossimi al matrimonio, nonostante le tante dicerie e le polemiche per i 34 anni di differenza. Ad un passo dalle nozze, però, Massimo Boldi ci ha ripensato: “La verità è che potevo darle troppo poco e ho capito che sarei stato infinitamente egoista a continuare questo rapporto”, ha dichiarato “Cipollino” in un’intervista al settimanale Oggi.

“Ho pensato di sposarla, a un certo punto. Mi sono avvicinato quanto potevo alla sua vita. Ho conosciuto i suoi amici, preso persino una casetta a Lucca per noi due”. La sensazione però, rivela l’attore, era quella di una forma di egoismo: “Ma la verità è che potevo darle troppo poco e ho capito che sarei stato infinitamente egoista a continuare questo rapporto. E ho preferito chiudere, ma è stato un atto di onestà”.

Il re dei cinepanettoni ha vissuto un paio di anni fa il dramma della morte della moglie, Marisa. In ogni caso Boldi spera in una fine pacifica della relazione con la sua ormai ex fidanzata Irene Fornaciari: “Resterà fra noi una bellissima amicizia, spero. Io per lei ci sarò sempre. Le auguro di trovare la persona giusta, capace di darle tutto ciò che desidera”.

Potrebbero interessarti “Belen stava giocando con l’iPad di Stefano quando sono arrivati i messaggi della Marcuzzi”: così ha scoperto il tradimento Belen prende in giro Stefano De Martino: il video sfottò all’ex marito Jennifer Aniston parla del matrimonio con Brad Pitt: “Quello che avete visto era tutto finto”