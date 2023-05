Martina Colombari smentisce la crisi con Billy Costacurta | VIDEO

Nessuna crisi all’orizzonte: Martina Colombari e Billy Costacurta sono uniti più che mai. Lo certifica un video postato sui social dalla stessa ex Miss Italia che smentisce i rumors circolati nelle ultime ore.

Tutto è iniziato dopo un post pubblicato sul suo profilo Instagram da Martina Colombari in cui l’attrice scriveva: “Neanche io mi innamorerei di me, dico sul serio. Rendo complicato anche un puzzle da dieci pezzi, perché incastrarsi non è una cosa superficiale per incastrarsi ci vuole logica, e poi io rifletto troppo sulle cose penso troppo e guardo poco perché mi piacciono le persone che non guardano chiunque quelle che sanno stare da sole, perché la solitudine è un punto di forza”.

Il post, e soprattutto la parola “solitudine”, hanno subito dato adito a speculazioni sulla relazione tra Martina Colombari e l’ex calciatore del Milan.

Poco dopo, però, è stata la stessa modella a smentire la presunta rottura tra i due. Prima con un filmato in cui si vedono marito e moglie mentre cenano insieme, poi con un post in cui Marina Colombari ha chiarito: “Forse qualcuno, anzi più di qualcuno, ha frainteso…”.

“Parlavo di solitudine, di quanto sia necessario, per me, stare da sola, in silenzio, lontano dal caos, dedicarmi a ciò che mi fa stare bene e di cui ho bisogno”.