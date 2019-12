Marracash attacca Fedez: mi sta sulle pa**e

Tra Marracash e Fedez non scorre buon sangue, si sa, e il rapper siciliano, fidanzato di Elodie, è tornato ad attaccarlo nel corso di un’intervista a Le Iene martedì 3 dicembre.

Marracah, pseudonimo di Fabio Bartolo Rizzo, ha ricordato di una lite avuta con Fedez tempo fa.

“Se ho mai litigato con un collega? Sì, è successo, con Fedez, però non è finita a pugni. Capita di litigare tra rapper perché è una musica esplicita e quindi si tende a dire le cose alla luce del sole. Succede anche tra i cantanti pop, solo che non se lo dicono”, ha raccontato Fabio.

E quando la Iena gli chiede di fare il nome di un cantante che gli sta sulle “pa**e”, Marracash senza esitazioni menziona proprio lui, il rapper di Milano con cui più volte si è scontrato sui social e nella vita reale.

“Non vorrei dire le solite cose dai. Ma lui (Fedez, nrd) mi sta sulle pal*e, perché? Dovrebbe farsi due domande. Nel mio caso specifico ha cominciato questa cosa lui”, ha detto ancora il cosiddetto “king del rap”.

Marracah in passato ha sofferto di problemi di salute mentale, di cui ha parlato in modo esplicito in un’intervista rilasciata di recente al Fatto Quotidiano.

“Non ho problemi a condividere quello che ho passato perché mi rendo conto che per molti sono una specie di fratello maggiore. I problemi mentali sono ancora un tabù e se guardiamo i dati, sono in aumento. Si impenna la percentuale di matti pericolosi. Sono percentuali e numeri preoccupanti che sono causati da diversi fattori come lo sfaldamento delle famiglie, degli affetti e non c’è molto in cui credere oggi”, ha dichiarato il rapper.

