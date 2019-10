Marica Pellegrinelli si sfoga sui social sulla sua vita privata

La modella Marica Pellegrinelli perde le staffe e si sfoga sui social rispetto alla sua riservatezza sulla sua vita privata. La ex moglie di Eros Ramazzotti non si è mai sbottonata troppo e, anzi, ha cercato in tutti i modi di tenere la sua vita lontana dai riflettori.

Anche nel periodo in cui è stata la compagna e la moglie del cantante romano, la bellissima Marica ha preservato in tutti i modi il suo privato. Ora che la storia d’amore con Eros Ramazzotti è tramontata, tenere la sua vita lontano dai paparazzi è diventata una cosa sempre più difficile.

Per questo la modella, tampinata da fan e utenti che le chiedono insistentemente conto di quanto avvenuto con il cantante di Cinecittà e di quanto di nuovo c’è nella sua vita oggi, ha risposto per le rime a un follower.

In modo particolare, Marica Pellegrinelli si è innervosita quando l’utente ha cercato di sapere qualcosa di più sui suoi figli. Su Instagram la modella, che di solito lascia correre e preferisce non rispondere a provocazioni e accuse, è arrivata a rispondere in modo chiaramente infastidico all’utente che le chiedeva dei suoi bambini.

“Non ho mai parlato della mia vita privata della quale voi sapete poco nulla. Potete criticare quello che posto ed il mio lavoro ma non tirare in ballo il mio privato come i miei figli. E questo è così da dieci anni e non da pochi mesi”, ha scritto seccata la modella ed ex moglie di Eros Ramazzotti.

I figli cui fa riferimento Marica Pellegrinelli sono quelli nati dal matrimonio proprio con il cantante: Raffaella Maria e Gabrio Tullio. La modella, dopo la fine della storia d’amore con Eros Ramazzotti, è rimasta al centro dell’attenzione dei siti di gossip per via della relazione con l’imprenditore Charley Vezza. I due hanno una storia ormai da qualche tempo e pare proprio che la donna abbia lasciato il marito perché si sarebbe innamorata di lui.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli news: la reazione del cantante alle foto della ex con il nuovo compagno