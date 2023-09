“Ti piace fare i pom**ni?”: l’oscena domanda sui social a Marica Pellegrinelli, la risposta della modella è epica

L’oscena domanda a Marica Pellegrinelli, la risposta della modella è epica

“Ti piace fare i pom**ni?”: è l’oscena domanda rivolta a Marica Pellegrinelli sui social da parte di un follower con la modella che ha messo a tacere l’utente con una risposta a dir poco epica.

L’ex moglie di Eros Ramazzotti, infatti, sul suo profilo Instagram ha deciso di dare ai suoi follower la possibilità di farle alcune domande mentre si trovava in viaggio in treno.

Tra le domande ricevute, la modella ha deciso di rendere pubblica anche un curiosità che le è stata chiesta da un follower a dir poco inopportuna.

“Ti piace fare i pom**ni?” si legge nella domanda con Marica Pellegrinelli che ha commentato: “Un giorno pubblicherò tutti i profili che m’inviano domande simili, vi avverto”.

L’indossatrice, poi, di fatto ha risposto: “By the way, sono un ottimo anti aging, ginnastica facciale insomma”. In questo modo l’ex di Eros Ramazzotti non solo ha minacciato tutti quegli utenti che le scrivono oscenità, ma al tempo stesso ha utilizzato l’ironia per mettere a tacere il follower che le aveva posto una domanda oscena e fuori luogo.