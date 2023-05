Marcella Bella, l’attacco gratuito a Ornella Vanoni: “Bisogna chiedere al suo chirurgo per rifarsi la faccia”

Marcella Bella spazientita. Tutto ha avuto inizio da un post Facebook pubblicato dalla cantante per promuovere la sua presenza a Domenica In. “Ma il chirurgo che ti ha tolto trent’anni dal viso? Possibile che non si possa conoscere il nome?”, ha chiesto un’utente del web scatenando la reazione della diretta interessata. Ed ecco che la replica non si è fatta attendere, con l’artista che ha lanciato una frecciata a Ornella Vanoni.

Un’affermazione velenosa la sua e completamente gratuita nei confronti della collega, che non c’entrava assolutamente nulla in questo botta e risposta: “Mi dispiace deluderti ma la mia mamma mi ha lasciato un buonissimo Dna – ha scritto Marcella Bella – Infatti ho ancora i miei lineamenti e sempre la stessa faccia, compatibilmente con la mia età. Però visto che tu ne hai tanto bisogno posso chiedere al chirurgo della Vanoni o a qualche altra collega il numero di un meraviglioso chirurgo estetico che ti può rifare la faccia. Per il cervello non hanno ancora inventato niente, mi dispiace. Devi tenertelo così com’è. Baci”.

Si attende con ansia la replica di Ornella Vanoni, se arriverà. Nel frattempo anche conoscere i nomi delle altre colleghe a cui si riferiva potrebbe essere esilarante.