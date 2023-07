Mara Venier e la figlia Elisabetta al concerto di Ultimo, gli hater le prendono di mira: “Ma non eravate in lutto?”

Mara Venier è andata con la figlia Elisabetta al concerto di Ultimo ieri allo stadio Olimpico. Un modo anche per superare un momento estremamente difficile dovuto al lutto per la recente scomparsa di Pier Francesco Forleo, marito di Elisabetta e padre del primo nipote di Mara.

Di diverso avviso alcuni utenti di Instagram che hanno criticato la conduttrice di “Domenica In” per essersi concessa il momento di svago dopo il dolore che aveva mostrato sia sui social che in trasmissione. Molti fan sono invece corsi in difesa di Mara e Elisabetta zittendo gli hater. “Solo chi soffre vede cosa c’è dietro questa foto. Io vedo una mamma che sostiene una figlia che affronta un dolore insopportabile”, uno dei messaggi di sostegno.

“Ormai siamo alla frutta… leggere commenti che disapprovano la forza e la voglia di andare avanti è disarmante!”, un altro degli attestati. “Cara Mara io ho perso mio padre il 21 luglio 2021 e non abbiamo messo lutto perché lo avevamo nel cuore! Siam uscite, andate al mare e sì anche divertite qualche volta ma la notte ero sola a piangere e per mesi ho sofferto di attacchi di panico e ansia ma non lo dicevo a nessuno! Ecco quando riuscivo a divertirmi penso proprio che mio papà da lassù fosse molto contento! Un abbraccio forte ad entrambe!”. A quest’ultimo commento, Mara ha risposto così: ““Ti ringrazio….ho bloccato tutti ….non ho più voglia di dare spiegazioni”.