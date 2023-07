La mamma di Federica Pellegrini rivela il sesso del bebè

Federica Pellegrini darà alla luce una bambina: lo rivela in un’intervista la mamma dell’ex nuotatrice, Cinzia Lionello, che ha parlato della gravidanza della figlia, ufficializzata dalla campionessa attraverso un video postato sul suo profilo Instagram.

Intervistata dal settimanale Oggi, la donna ha dichiarato: “È in arrivo una bambina. Quanto siamo felici da uno a cento? Mille e anche di più”.

Cinzia Lionello ha rivelato anche altri dettagli sulla gravidanza di Federica Pellegrini, svelando che “ha superato da poco i tre mesi”.

“Meglio non dire altro per adesso” ha poi aggiunto la donna che si è detta “prontissima a fare la nonna e davvero non vedo l’ora”.

E sull’annuncio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, Cinzia Lionello ha svelato: “Avevamo la consegna del silenzio perché giustamente volevano essere lei e suo marito Matteo ad annunciarlo ma sono stati bruciati sul tempo, come era successo anche per il matrimonio”.