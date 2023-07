Dopo tante voci, indiscrezioni, smentite, adesso arriva la conferma ufficiale. Federica Pellegrini è incinta. Lo ha comunicato a modo suo la stessa ex nuotatrice, con un video pubblicato sui social, insieme al marito Matteo Giunta. La Divina ha messo in bella mostra la pancia, confermando quindi che presto sarà mamma per la prima volta.

L’occasione arriva dopo che il suo storico record sui 200 stile libero è stato battuto proprio oggi dalla nuotatrice Mollie O’Callaghan ai Mondiali di nuoto. Un primato che Federica deteneva da 14 anni e che le è stato strappato per 13 centesimi. “Ma lo riprenderemo”, si legge sulla pancina della Pellegrini. Il post è stato corredato dall’emoticon di una donna incita, a fugare ogni dubbio.

Da giorni d’altronde le voci su una possibile gravidanza dell’ex campionessa azzurra si erano fatte più insistenti, ed erano state confermate dagli articoli di Dagospia e Chi. Proprio in un’intervista a Repubblica però Pellegrini sembrava aver smentito per l’ennesima volta le indiscrezioni sulla sua presunta maternità: “Il tutto mi sembra intollerabile e assurdo perché si parte sempre da un presupposto fisico che io non tollero”, aveva detto. Un tentativo di depistaggio, forse, per prendere tempo e poter dare la notizia al momento giusto.

Già in passato l’ex nuotatrice si era trovata a dover smentire le gravidanze che, soprattutto dopo le nozze con Matteo Giunta dello scorso agosto, periodicamente le venivano attribuite. “Questa è una cosa che mi viene richiesta spesso, in maniera molto assidua. E la sto cominciando a trovare un po’ pesante e non tanto per la domanda in sé, perché la bellezza di avere figli è una cosa ineguagliabile nella vita… Se arriveranno, arriveranno, se non arriveranno, ciccia, ma la mia vita andrà avanti comunque”, aveva commentato in un’intervista a Fabio Fazio.

Il sogno di diventare mamma Federica lo aveva da tempo, come lei stessa aveva rivelato, e ora finalmente si sta per realizzare. I rumors negli ultimi giorni si erano fatti più insistenti dopo le foto in vacanza a Ponza, nelle quali si potevano notare forme più morbide e un pancino sporgente. Un altro segnale era arrivato da un messaggio che le aveva lasciato Matteo Giunta accanto al caffè: “Amori miei buongiorno”. Un plurale che i fan avevano subito collegato all’arrivo di un bebè. Ora la conferma ufficiale della coppia. Il post in poco tempo è diventato virale, e i due sono stati travolti da molti messaggi di affetto e congratulazioni. Auguri!