Madame risponde alle critiche sui social e cancella il suo ultimo post: “Che l’indagine faccia il suo corso”

Proseguono le polemiche contro Madame, al centro di un’inchiesta che la vede indagata di avere presentato un green pass falso e di non essersi sottoposta alla vaccinazione anti-Covid.

Ieri, 4 gennaio, la cantante aveva pubblicato un lungo post in cui spiegava il motivo per cui avesse deciso di non vaccinarsi. Nel post, Madame ha scritto di essere “cresciuta in una famiglia che non segue la medicina tradizionale” e che lei “non ha mai fatto un vaccino”. Con l’arrivo della pandemia, la cantante “si è tappata le orecchie” per non ricevere informazioni dall’esterno, né dai suoi genitori e iniziando un via vai dagli studi medici di specialisti per capire da sola se fosse il caso o meno di sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19.

Purtroppo, proseguiva il post, quando ha deciso di togliere i tappi dalle orecchie “era troppo tardi”, visto che il giorno seguente la questura è andata a casa sua per comunicarle che era indagata. Poi, Madame ha rassicurato tutti dicendo che si sottoporrà a tutti i vaccini necessari.

Questo post non esiste più. Madame ha deciso di cancellarlo “per dare spazio al nuovo progetto e lasciando che l’indagine faccia il suo corso”. Le sue dichiarazioni, infatti, hanno riacceso le polemiche, dal mondo della politica al mondo dello spettacolo. Per questo, la cantante ha deciso di fare un passo indietro.

Madame è in gara al prossimo Festival di Sanremo. E in molti, dopo l’annuncio dell’inchiesta nei confronti della giovane artista, si erano domandati se l’indagine sarebbe stata motivo di esclusione.

“I dettagli legati al caso – spiega l’artista nel nuovo post – non ho potuto darli perché appunto sono sotto indagine ed è in quella sede che se ne dovrà discutere. Ne riparleremo in caso a processo finito, ora aggiungere altro è superfluo, tocca aspettare gli esiti. Mi spiace per tutto quello che sta succedendo”, aggiunge Madame che in questi giorni è stata travolta dalle critiche.

“Vediamo come andrà, per ora avanti tutta che c’è tanto tanto tanto da viversi. Tutto “il bene nel male””, conclude, citando il titolo del brano che porterà proprio a Sanremo 2023.