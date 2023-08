Luisa Corna sposa, il 9 settembre le nozze con l’ufficiale dei Carabinieri Stefano Giovino

Luisa Corna sposa. Dopo il lungo rinvio per Covid, la cantante e conduttrice convolerà a nozze il prossimo 9 settembre. Sposerà Stefano Giovino, ufficiale dei carabinieri a cui da tempo è legata.

Il matrimonio sarà celebrato a Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia, con celebrazioni in programma alla “Madonnina”, il santuario della Madonna di Lourdes.

Luisa Corna si sposerà per la prima volta. Legata sentimentalmente negli anni 90 con l’ex calciatore dell’Inter e commentatore televisivo Aldo Serena, la cantante ha avuto una relazione con Alex Britti. Poi l’incontro con Giovino e la lunga storia che va avanti da anni. «È un ufficiale dei carabinieri – aveva raccontato in un’intervista nel 2016 – è più giovane di me di 15 anni. Ci siamo guardati per la prima volta durante una manifestazione ed è stato colpo di fulmine. Mi dà sicurezza, serenità, sono contenta di averlo incontrato in questo momento della mia vita».