Selvaggia Lucarelli e il rapporto con Biagiarelli: “Avevo paura per i 15 anni di differenza. Il matrimonio? Lui ha detto no”

Selvaggia Lucarelli e il compagno Lorenzo Biagiarelli hanno una differenza di età di 15 anni. Raccontano al Corriere la loro storia in occasione dell’uscita del libro “Gli altri litigano per gelosia. Noi per gatti, fiori, foto e ristoranti”, scritto appunto a 4 mani.

Sul tema gelosia Lucarelli ammette: “Magari quindici anni fa ci tenevo anche io, oggi bado alla sostanza. E sono convinta che se Lorenzo mi avesse conosciuta prima non avremmo mai trovato la strada del compromesso, ero una rompico… assoluta”.

Sugli inizi della relazione Lorenzo racconta: “Facevo il cantante e degli amici comuni avevano chiesto a Selvaggia di pubblicare il mio videoclip. Lei per farlo aveva aggiunto una battuta, del tipo: qualcuno ha il numero del cantante? Solo che non l’avevo presa come una battuta e glie l’ho fatto avere. Ma lei non ha mai chiamato”.

Selvaggia aggiunge: “Tempo dopo, sotto il post di una olgettina che mi attaccava, dicendo, tra le altre cose: “Ti ruberò ogni fidanzato”, leggo Lorenzo che scrive: “Tranquilla Selvaggia, non mi avrà mai”. Così abbiamo iniziato a sentirci, ma ero in un periodo di totale scoramento in cui credevo che la persona giusta per me non esistesse proprio”.

Ma le uscite sono durate poco, perché per la Lucarelli: “uscire con una persona che ha 15 anni meno di me mi sembrava una grandissima perdita di tempo. C’è da dire che io avevo 40 anni e lui 25, quindi veramente pochi. Però sì, evidentemente ero intrisa di stereotipi. Avevo sempre visto in queste donne che si accompagnavano con uomini più giovani il tentativo disperato di congelare la propria giovinezza, ma è una grande falsità: stare con un uomo più giovane ti fa sentire più vecchia. E ti fa fare sempre i conti: quando lui avrà 70 anni io ne avrò 85… insomma, senti che il tempo è un tema. Inoltre ci si deve sedere spesso al tavolo delle trattative”.

Altro tema scottante è il matrimonio: Lucarelli racconta di averglielo proposto ma lui ha detto no. Ma Biagiarelli spiega che era successo dopo 8 mesi e aggiunge: “Magari succederà”.