La suocera di Luca Argentero sconvolta dal libro del genero

La suocera di Luca Argentero è rimasta sconvolta dal libro scritto dal genero: a documentare l’esilarante reazione della signora Carmela Marcozzi, mamma di Cristina Marino, è stata proprio la moglie dell’attore in alcuni video pubblicati tra le stories del suo profilo Instagram.

Da pochi giorni, infatti, è uscito nelle librerie Disdici tutti i miei impegni, il primo romanzo di Luca Argentero, che racconta la vicenda di Fabio Resti, un 40enne playboy la cui vita viene sconvolta dall’arresto per bancarotta fraudolenta.

Nel libro, che ha volutamente un linguaggio colloquiale e scurrile vi sono molte scene di sesso e autoerotismo che lasciano ben poco all’immaginazione.

E sono proprio questi passaggi che devono aver sconvolto la suocera dell’attore, così come raccontato da Cristina Marino che in un video ha dichiarato: “Ragazzi mia madre è sconvolta dal libro di Luca, che tra l’altro è un capolavoro per quel che mi riguarda. E lei è sconvolta e questa cosa ci sta facendo ridere tantissimo. L’ha soprannominato: ‘Cinquanta sfumature di Luca Argentero'”.

“Non mi esprimo neanche, ti consiglierei di riguardare un po’ la situazione con tuo marito perché dopo ‘sto libro… Non lo so” ha affermato Carmela Marcozzi con la figlia che ha prontamente replicato: “Perché, cos’ha ‘sto libro?”.

“È tanto zozzo – ha risposto la mamma – Altro che le sfumature di grigio, arancione nero. Questo è tuo marito: hai letto quello che scrive? È tanto sporcaccione. E se ci lavora così tanto di fantasia, vuol dire che qualcosa dietro ci sta”.

“Quindi da suocera sei preoccupata?” chiede Cristina Marino. “Vedi tu!” ha quindi risposto la madre. Il filmato, poi, termina con l’arrivo del diretto interessato al quale la suocera riferisce le sue perplessità.

“Io l’ho scritto, sono felice che mia suocera sia turbata” ha dichiarato sorridendo Luca Argentero.