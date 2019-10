Lorenzo Tano, chi è il figlio di Rocco Siffredi ospite a Live Non è la d’Urso

Lorenzo Tano, chi è il figlio di Rocco Siffredi ospite stasera a Live Non è la d’Urso

Lorenzo Tano, 23 anni, è il figlio del noto attore pornografico Rocco Siffredi e di Ròzsa Tassi, meglio conosciuta come Rosa Caracciolo, anche lei attrice hard. Classe 1996, è il primogenito del re del porno. Rocco Siffredi e suo figlio Lorenzo sono ospiti della puntata di stasera di Live Non è la d’Urso, la trasmissione condotta da Barbara d’Urso in onda stasera 20 ottobre 2019 in prima serata su Canale 5. Ma chi è Lorenzo Tano? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Lorenzo Tano chi è: carriera e vita privata del figlio di Rocco Siffredi

Classe 1996, Lorenzo è nato il 16 aprile in Ungheria, dove vive con la sua famiglia. Figlio dell’attore, produttore e regista di film porno Rocco Tano, in arte, Rocco Siffredi e dell’attrice Rozsa Tassi, in arte Rosa Caracciolo, Lorenzo Tano, di origini italiane, ha sempre vissuto a Budapest in Ungheria.

Ha un fratello, di nome Leonardo. Lorenzo è diplomato alla British International School di Budapest. Amante della fotografia, vuole fare anche lui l’attore, anche se di altro genere rispetto ai suoi genitori. Di lui Rocco Siffredi ha raccontato: “Da quando si è fidanzato non ha mai toccato un’altra donna. Ha un carattere totalmente diverso dal mio, è la fotocopia della madre”.

Quando a volte si è trovato sul set insieme al padre, ha sempre rifiutato di avere rapporti con le porno-attrici.

Lorenzo Tano chi è: fidanzata e Instagram

Insieme al fratello Leonardo e ai suoi genitori, Lorenzo Tano ha partecipato al reality show sulla sua famiglia, chiamato Casa Siffredi, andato in onda su La 5 a partire dal 2016. Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che Lorenzo è fidanzato da oltre 7 anni con la bella ungherese Laura Amy Medcalf.

Molto attivo sui social, il figlio di Rocco Siffredi è seguito da oltre 27mila persone sul suo profilo Instagram.

