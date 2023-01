Lite furiosa tra Harry e Meghan a Montecito: chiesto l’intervento della polizia

Dopo le voci sulla possibilità che il principe Harry potrebbe non essere “ben voluto” alla cerimonia di incoronazione di re Carlo III, prevista per il 6 maggio 2023, un altro gossip travolge il duca di Sussex. Il pettegolezzo questa volta arriva direttamente da Montecito (California), dove Harry e Megan si sono trasferiti dopo aver lasciato Buckingham Palace.

Secondo il magazine francese Frau Aktuell, i due coniugi avrebbero litigato a tal punto da richiedere l’intervento della polizia. Da parte loro, come successo già nel caso di altre indiscrezioni sulla loro relazione, non è arrivata alcuna conferma o smentita. Né sono state pubblicate foto dell’arrivo delle volanti. Eppure pare che a Montecito ci sia stata una lite furiosa tra i duchi di Sussex.

Il mese scorso, a dicembre 2022, i tabloid inglesi avevano raccontato di un presunto tradimento di Meghan con la sua guardia del corpo. Harry li avrebbe colti in flagrante, per poi dare di matto. Anche in quell’occasione, nessuna dichiarazione. Mentre i tabloid citavano fonti vicinissime alla coppia che sapevano di una causa di divorzio in fase di preparazione.

Quella dell’ultima lite, dunque, è una notizia sconvolgente, visto il periodo fitto di incontri, presentazioni del libro appena pubblicato da Harry e una serie di accordi già presi con Netflix per co-produrre altre serie tv. Se i duchi di Sussex divorziassero ci sarebbero diversi problemi.

Ma pare proprio che Meghan stia preparando le carte in modo dettagliato. Nonostante il blindatissimo accordo prematrimoniale firmato col marito. Da qui al 6 maggio, Harry potrebbe ritrovarsi da solo: con i reali contro e senza più Meghan accanto.