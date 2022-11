Leone Lucia Ferragni, il più grande dei figli dei Ferragnez, è stato coinvolto da mamma Chiara per aiutarla a fare un video da pubblicare sul suo profilo TikTok ma non ha vissuto quest’attività molto bene mostrando una certa insofferenza che ha subito scatenato polemiche.

Quello riproposto da Chiara Ferragni insieme a Leone è un trend molto popolare sul noto social dove i bambini o gli animali vengono messi a fare video ai loro genitori o padroni ma con la telecamera rivolta verso di loro, inconsapevolmente. A questo punto viene mostrata la loro reazione che, nella maggior parte dei casi è esilarante. Forse Chiara Ferragni pensava di poter divertire non tanto il suo bimbo quanto i suoi 28 milioni di followers, peccato che, in tantissimi l’hanno criticata alla vista di un Leone che ha ripetuto più volte e spazientito: “Basta!”. Una reazione che di certo non è passata inosservata.

Il video, di per sé leggero e di breve durata, mostra anche l’altra figlia Vittoria che balla spensierata insieme alla mamma. Ma si è aperto il dibattito – mai chiuso in realtà – su quanto i bambini siano felici di sottoporsi a questa sovraesposizione per il ritorno dei genitori. Dibattito che era stato aperto con il caso del video in cui si sentiva la tata dire a Leone: “un sorriso e poi hai finito”.

“Il bambino continua a dire “basta” (si vede chiaramente che non ce la fa più) e loro continuano a ballare come se niente fosse invece che ascoltare le richieste di loro figlio. E tutto questo per un video su instagram.. c’è da riflettere”, scrive un utente tra i commenti.