Le lacrime di Chiara Ferragni: “Con Fedez la crisi è forte, ci stiamo sentendo”

Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa non nasconde l’emozione, di tanto in tanto prorompe nella voce rotta o in una lacrima che asciuga con il fazzoletto. Come quando Fabio Fazio le chiede come va con Fedez, e lei risponde: “È un periodo di crisi, ne abbiamo avute anche in passato, questa è un po’ più forte. Vediamo, non so”.

Fazio poi le chiede senza nominarlo di Fedez. E per farlo le chiede un commento su quello che si è detto, soprattutto sui social, sulla loro separazione. “Si è parlato di strategia per allontanare il pettegolezzo. Ma ti sei allontanata da tuo marito?”. “Vediamo, non so”, risponde lapidaria Chiara. Mentre parlava però ha sorriso con gli occhi lucidi. “Si pensa sempre che ci sia un team di esperti, io stratega, che decidiamo ‘io e mio marito ci allontaniamo’, però non è così. Non è una strategia”, ha continuato.

“Con Federico ci sentiamo, siamo due persone adulte e ci vogliamo bene. È un periodo di crisi, non è il primo, non è che chiudiamo la porta e non ci parliamo più è una crisi un po’ più forte delle altre e non so… Vediamo”, mentre rispondeva Chiara è riuscita solo per poco a trattenere le lacrime. È evidente: Chiara Ferragni spera che il suo matrimonio possa salvarsi, ma in questa intervista, se tralasciamo l’emozione che tradivano le sue espressioni, a parole non si è mai sbilanciata.