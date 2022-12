Le accuse di Harry e Meghan fanno tremare la famiglia reale: vicina la rottura definitiva

La Royal Family britannica si prepara alla rottura, forse definitiva. Le dure accuse lanciate da Harry e Meghan nella seconda parte del documentario uscito su Netflix potrebbero segnare infatti un punto di non ritorno nei rapporti con il fratello William e il resto del Palazzo.

“È stato terrificante vedere mio fratello urlare come un pazzo contro di me, mentre mio padre diceva cosa semplicemente false e nonna osservava tutto, incassava e rimaneva in silenzio”, il racconto fatto dal figlio più piccolo di Diana, ricordando una riunione di gennaio 2020 per cercare di ricucire le divisioni all’interno della famiglia, mentre i Sussex affrontavano l’offensiva dei media, sobillata, secondo Harry e Meghan, dal Palazzo stesso. “A me e Meghan nessuno ci ha mai difeso”, ha detto Harry, spiegando la decisione di lasciare il Regno Unito e trasferimento in California. Nel documentario vengono raccontati i rapporti inizialmente felici poi sempre più tesi con il resto della famiglia reale e i media, accusati di aver provocato l’aborto del secondogenito della coppia, prima della nascita di Lillibet l’anno scorso. I continui attacchi avrebbero spinto Meghan Markle a contemplare il suicidio, secondo quanto dichiara la madre, mentre il Palazzo le nega il ricorso al

supporto psicologico “per evitare che si sappia all’esterno”. Nelle parole di Meghan, anche lei era “depressa come lo è stata Lady Diana, che esisteva e non viveva. Nessuno in famiglia mi ha aiutato”. All’origine degli attacchi, i Sussex fanno capire che ci sarebbe la gelosia di William e Kate a cui stavano “rubando la scena”. L’accusa rivolta al fratello William, è quella di aver poi rotto “una promessa che avevamo fatto da bambini”. “Quando eravamo nell’ufficio di papà e capitavano simili cose con i media, io e William ci siamo detti: ‘Noi non faremo mai così’. Insomma, ci rispetteremo”. Così non sarebbe stato, quindi la decisione di “andare via”, rivendicata da Harry. “Io, non Meghan, che voleva rimanere”, ha detto. “La mia famiglia ha perso una occasione storica con l’addio di mia moglie alla Royal Family, l’avrebbe modernizzata agli occhi del Commonwealth. È stata la morte di un sogno”.