La mamma di Lady Gaga: “Vi racconto i problemi di salute mentale di mia figlia”

Lady Gaga ha sofferto di problemi di salute mentale

Quello che forse non tutti conosco di Lady Gaga è il suo passato e la sua infanzia difficile. A colmare questa mancanza del pubblico ci ha pensato la mamma della popstar Cynthia Germanotta che in tv ha deciso di parlare della salute mentale della figlia.

Lady Gaga non ha mai nascosto la propria lotta contro i problemi mentali che l’affliggono da quando era un’adolescente, ma la madre ha raccontato nel dettaglio il problema della cantante.

Dal salotto della tv statunitense Cbs, la mamma di Lady Gaga ha spiegato che “siccome non trattiamo la salute mentale come trattiamo la salute fisica, quando è successo nella nostra casa non sapevamo cosa fare. Come genitore non ero pronta ad affrontarla. Mi sono sentita in colpa perché non sapevo come aiutare mia figlia”.

Quando era piccola la celebre cantante è stata vittima di episodi di bullismo. “È stata umiliata, derisa, isolata. E quando sei una giovane donna, questo ha un impatto devastante”.

“Alle scuole medie ho visto il suo cambiamento. Quando è passata dall’essere una ragazzina felice e piena di ambizioni, a una che metteva in discussione il suo valore, che aveva dubbi su se stessa”.

“Ad un certo punto non sapevo distinguere cosa fosse un comportamento normale di un’adolescente che stava cambiando e cosa fosse invece un problema. Quello che mia figlia mi ha insegnato è imparare ad ascoltarla e a dare valore ai suoi sentimenti”, ha concluso la donna, che nel 2019 è diventata Ambasciatrice delle Nazioni Unite per la salute mentale.

Il messaggio di Lady Gaga sui social: “Voglio incanalare la mia frustrazione e la mia rabbia in qualcosa che dia speranza”