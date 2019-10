Lady Diana ha cercato di uccidere il principe William?

Lady Diana avrebbe rischiato di uccidere il principe William: “Si gettò giù dalle scale durante la gravidanza”. È quanto si apprende dalle trascrizioni di alcune audio cassette che la principessa ha registrato nel 1991.

I nastri registrati da Lady D furono realizzati quando il matrimonio con il Principe Carlo iniziava a disintegrarsi. Dal libro Diana: The True Story-In Her Own Words, scritto da Andrew Morton, emergono molti dettagli inediti sulla relazione tra la principessa Diana e l’erede al trono britannico tra cui, appunto, l’episodio della caduta dalle scale mentre era incinta di quattro mesi del principe William.

Negli estratti della biografia, che è stata ristampata 25 anni dopo la sua pubblicazione originale, Diana descriveva i suoi tentativi di convincere il principe Carlo ad ascoltarla.

“Quando ero incinta di William di quattro mesi, mi sono buttata dalle scale cercando di attirare l’attenzione di mio marito, affinché potesse ascoltarmi”, ha dichiarato Diana Spencer secondo il Daily Mail.

“Avevo detto a Carlo che mi sentivo davvero disperata e piangevo a dirotto”. Nelle registrazioni Lady Diana avrebbe aggiunto: “Lui mi disse che ero allarmista. ‘non ho intenzione di ascoltarti’, disse. ‘lo fai sempre, con me. Ora vado a cavalcare’”.

Le registrazioni di Lady Diana furono mandate in onda negli Stati Uniti nel 2004 nell’ambito di una serie tv dedicata alla principessa.

La frase che avrebbe provocato il divorzio tra il principe Carlo e Lady Diana