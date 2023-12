La critica di moda Mariella Milani: “Chiara Ferragni distrutta, non esce da giorni”

«Chiara Ferragni è distrutta, ho parlato con un suo amico che mi ha detto che non esce di casa da giorni. Secondo me in questo bene fa bene a stare zitta, solo il tempo ci dirà come andrà a finire perché il danno d’immagine che ha avuto è enorme. Ieri la notizia del pandoro è finita anche sulla ‘Bbc’ e sul ‘New York Post’ perciò ormai ha fatto il giro del mondo. Chissà se cadranno delle teste». Così all’Adnkronos l’ex caporedattore della direzione del Tg2 e critica di moda Mariella Milani sul polverone mediatico e social contro Chiara Ferragni, dopo che l’Antitrust ha imposto una sanzione da 1 milione di euro alle società della Ferragni e da 420 mila euro alla Balocco per pratiche commerciali scorrette.