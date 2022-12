Katie Price si è sottoposta la 16esimo intervento chirurgico al seno

La modella britannica Katie Price si è sottoposta al 16esimo intervento chirurgico al seno: “Voglio le te**e più grandi del Paese”.

Kaie Price è volata un’altra volta in Belgio per ingrandire ancora di più il seno. La modella ha sempre fatto parlare molto di sé e non solo per il gossip.

Il motivo principale sono proprio i numerosi interventi al seno, ai quali Price si è sottoposta. L’indossatrice inglese, 44 anni, vuole infatti che il suo seno sia sempre più grande, il più più grande del Regno Unito possibilmente.

Persone molto vicine a Katie Price affermano che la modella non vedeva davvero l’ora di sottoporsi di nuovo a un intervento chirurgico. Le protesi che la modella avrebbe applicato sarebbero le 2120CC, molto voluminosi.